شكرا لقرائتكم خبر عن "ليس بشروط بوتين".. الأوكرانيون يؤيدون إجراء محادثات سلام مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مسح جديد اليوم الإثنين، أن نحو ثلث الأوكرانيين يعارضون بشدة إجراء محادثات سلام مع الكرملين، وذلك بعد أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويؤيد ما يقدر بـ43 % من الأوكرانيين إجراء مفاوضات مع روسيا، بينما يعارضها 35 % ولم يحسم 21 % رأيهم، بحسب مسح تمثيلي أجراه مراكز رازومكوف الشهير للأبحاث نيابة عن موقع "زيركالو تازنيا" الإخباري.

ويؤيد سكان المناطق الوسطى والجنوبية من أوكرانيا بالأخص، بدء مفاوضات رسمية مع موسكو، بنسب 49 % و60 % على التوالي. فلاديمير بوتين والآراء في شرق البلاد، حيث القتال كثيف مازال مستمرا، منقسمة بشكل متساو بين مؤيدي المفاوضات والمعارضين لها ومن لم يحسموا رأيهم.

غير أن الأغلبية الساحقة للمشاركين في المسح رفضوا شروط السلام التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتطالب موسكو أوكرانيا بالتنازل عن 20 % من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، والمناطق الشرقية دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون التي تسيطر روسيا عليها جزئيا فقط. حلف الناتو وبالإضافة لذلك، يقول بوتين إنه يجب على كييف التخلي عن طموحها للانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

ويعارض أكثر من 80 % من الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع تقديم تنازلات إقليمية، بينما يرفض 76 % رفع العقوبات عن روسيا ويعارض أقل من 60 % وضعا محاديا لأوكرانيا.