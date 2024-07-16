وزير الداخلية الفرنسي: جرح عسكري في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن جرح عسكري فرنسي كان ضمن دورية لمكافحة الإرهاب، في هجوم بالسكين في باريس الإثنين وتم توقيف المشتبه به.
وأشار الوزير في تصريح له، إلى أن حياة العسكري المصاب ليست بخطر، في حين أوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الجندي أصيب في الكتف.
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