قصف إسرائيلي استهدف راشيا الفخار والهبارية وبليدا وحولا وجبل بلاط ووادي برغز

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة راشيا الفخار والهبارية في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا بالقذائف الفوسفورية والضوئية، حيث أدى ذلك إلى اشعال النيران في أحراج الصنوبر والسنديان في الأماكن المستهدفة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

هذا، وأكّد المراسل أنّ الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف وادي مزرعة برغز من الجهة الشمالية الشرقية المجاورة لتلة الاحمدية في قضاء حاصبيا، حيث أطلق أحد مواقع اليونيفيل المجاورة صافرات الانذار.

إلى ذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي بليدا وحولا وجبل بلاط، وفق قناة "المنار".