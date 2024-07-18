مسؤولون أميركيون: أميركا حذرت إيران سرًا بشأن أنشطة بحث يمكن استخدامها لصناعة سلاح نووي

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "واشنطن حذرت طهران سرا الشهر الماضي بشأن أنشطة بحث يمكن استخدامها لصناعة سلاح نووي".

وأفاد المسؤولون بأن "إيران ردت بتأكيدها عدم حدوث تغيير في سياستها وأنها لا تعمل على صنع سلاح نووي".

ونقل الموقع أيضا عن مسؤول أميركي، إشارته إلى "أننا لا نرى مؤشرات على أن إيران تقوم حاليا بالأنشطة الضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار"، مضيفا "مستعدون لاستخدام جميع عناصر القوة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأمس، أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لمجلة "نيوزويك" الأميركية في مقابلة، عن انفتاح بلاده على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة "المشاركة المتبادلة" في الاتفاق النووي.