جنبلاط: ارفض فرض خمسين دولار على التلميذ كي يسجل في المدرسة الرسمية

اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له، الى انه "قرأت في مكان ما أنّ رسمًا بقيمة خمسين دولار سيفرض على التلميذ كي يسجّل في المدرسة الرسمية. هذه المقاربة مخالفة للدستور وللحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية ولمبدأ مجانية التعليم لذا أرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلاً".

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