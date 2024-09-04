أربعة قتلى بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأميركية

اعلنت الشرطة الاميركية عن مقتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأميركية.

واشارت الى "سقوط أربعة قتلى ونقل تسعة أشخاص آخرين إلى مستشفيات عدة بسبب إصابات. أوقف المشتبه فيه وهو على قيد الحياة".

وتم توقيف المشتبه به، بحسب شرطة الولاية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تبلغ بالحادث.

وذكرت قناة "فوكس 5 أتلانتا"، أن طوقا ضرب حول المدرسة في البداية.