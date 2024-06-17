شكرا لبحثكم عن خبر قصف حوثي يصيب رئيس عمليات محور تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصيب رئيس عمليات محور تعز عبدالعزيز المجيدي وعدد من مرافقيه بقذيفة للمليشيا أثناء زيارته جبهات القتال. ووصف مراقبون هذا الاستهداف بأنه غدر الحوثيين بحق الشرعية. ولم يصدر بيان رسمي عن محور تعز حتى الان ..

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