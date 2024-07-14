شكرا لبحثكم عن خبر هيئة التدريب والتأهيل تنظم دورة تدريبية حول أساسيات العمل البرلماني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نظمت هيئة التدريب والتأهيل المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات العمل البرلماني".

وألقت الدكتورة ريم لقمان نائب رئيس الهيئة، كلمة في افتتاح الدورة أكدت فيها على أهمية الدورة لتعزيز الوعي بأهمية العمل البرلماني ودوره في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، فضلاً عن توسيع مدارك المشاركين في مجال العمل البرلماني.

وأوضحت لقمان أن الدورة ستتضمن محاضرات نظرية، وتمارين تدريبية، داعية إلى الاستفادة من مخرجات الدورة لتطبيق ما تعلموه في ممارستهم العملية لخدمة الجنوب وشعبه.

وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام، وتستهدف رؤساء اللجان ونوابهم في الجمعية الوطنية للمجلس، وينفذها المدربين د.أسمهان بن بريك، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في الجمعية الوطنية، ود.محمد العلوي رئيس الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة لهيئة الرئاسة.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم النيابة البرلمانية، وعلاقة البرلماني بالسلطات في الأنظمة السياسية، ومهام وصلاحيات عضو الجمعية الوطنية وفقًا للائحة، بالإضافة إلى دور الإعلام والرأي العام في تسيير عمل عضو الجمعية.