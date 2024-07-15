شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تستأنف رحلاتها من الريان إلى دبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ بن ماضي يدشن استئناف رحلات اليمنية من مطار الريان بالمكلا الى دبي ويطلع على تسهيلات تفويج 150 راكبًا على متن الرحلة

المكلا|15 يوليو 2024| إعلام حضرموت

دشن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بمطار الريان الدولي بالمكلا، استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية المباشرة بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأشرف محافظ حضرموت صباح اليوم على ترتيبات إقلاع الرحلة المنطلقة من مطار الريان الدولي بمدينة المكلا الى مطار آل مكتوم بدبي، والعودة الى مطار عدن)، مطلعًا على التسهيلات المقدمة لـ 150 مسافرًا هم كامل قوام مقاعد هذه الرحلة على طائرة "الايرباص 320" المتجهة الى مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وأكد محافظ حضرموت أن استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين يأتي في إطار جهود قيادتي البلدين الشقيقين، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وقيادة التحالف العربي، مشيدًا بالجهود التكاملية بين قيادة السلطة المحلية بحضرموت ومعالي وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرًا الى ان هذه الرحلة تأتي استكمالاً لاستئناف الرحلات الى دول قيادة التحالف العربي، ويتم التواصل لإعادة الرحلات الى مطار القاهرة الدولي ومطارات الدول العربية الشقيقة.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تبذل جهودًا لتوسيع وزيادة وجهات الرحلات من وإلى مطاري الريان وسيئون، وذلك بهدف تسهيل تنقّل المواطنين وتفعيل النشاط السياحي واجتذاب الزائرين وبناء شبكة وجهات أوسع، مؤكدًا أن المطارات تعد واجهة للدولة ومنطلقًا للنشاط الاقتصادي والسياحي.

وأعرب المواطنون المسافرون على متن هذه الرحلة عن سعادتهم باستئناف خطوط جديدة تسهّل تنقلهم من والى خارج المحافظة، مثمنين تفهّم وتعاون قيادتي البلدين الشقيقين، وجهود ومتابعات السلطة المحلية بحضرموت والجهات ذات العلاقة.

وتفقد المحافظ عقب ذلك، العمل الجاري لانشاء صالة جديدة للوصول، وإعادة تأهيل صالات المطار القديمة.

وتم جدولة الرحلات الى دبي ابتداءً من اليوم 15 يوليو 2024م، وبمعدل رحلتين اسبوعيًا على النحو التالي :

الاثنين (عدن _الريان _ مطار آل مكتوم بدبي _ عدن).

الجمعة (عدن- الريان- مطار آل مكتوم بدبي - الريان- عدن).

رافق المحافظ، وكيلا المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وللشؤون المالية والادارية الدكتور أحمد باصريح، ومدير عام الامن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، ومدير عام مطار الريان الدولي المهندس أنيس باصويطين، ومدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية بالمكلا وليد محمد فلهوم، والمديران العامان لمكتب النقل سعيد باوزير، والسياحة محمد بوعيران، ومدير أمن المطار المقدّم تميم بن بريك، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ومطار الريان.