الأعلى للثقافة يستضيف جائزة الشارقة للإبداع العربي 2024



ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف المجلس الأعلى للثقافة جائزة الشارقة للإبداع العربي – الإصدار الأول في الدورة (27) العام 2024، وذلك برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها السابعة والعشرين، يومي: 23، 24/4/2024.

الافتتاح

يبدأ الافتتاح في العاشرة صباح الثلاثاء: 23/4/2024، بمسرح الهناجر- ساحة الأوبرا، ويتضمن: فيلماً عن جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، وكلمة وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، وكلمة دائرة الثقافة بالشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تكريم المشرف العلمي على الورشة الدكتور حسين حمودة، وتكريم الفائزين.

وتأتي أولى جلسات الورشة الإبداعية "الفنيّات السردية في رواية ما بعد الحداثة" بعنوان "فنيّات سرد ما بعد الحداثة في الرواية الجديدة"، ويشارك فيها الفائزون: إبراهيم أحمد أردش، ومحمد العمراني، وشهيرة صلاح كمال، وعلي عمار محمد.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "فنيّات سرد ما بعد الحداثة في الرواية الجديدة"، ويشارك فيها الفائزون: ياسين معيزو، وفاطمة بخوش، وعبد المجيد دقبوجة، ومحمد محمد علي حسن.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني قراءات شعرية يشارك فيها الشعراء الفائزون: ياسين بُعبسلام، يزن قاسم عيسى، وزيد صالح الجبوري.