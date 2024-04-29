رولان مهنا يحتفل بعيد ميلاده بأغنية جديدة: “الليلة عيدي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا أغنية جديدة بعنوان “الليلة عيدي” أمس الأحد 28 نيسان/أبريل بمناسبة عيد ميلاده على قناته على يوتيوب والمواقع الموسيقية.

أغنية “الليلة عيدي” هي من كلمات وألحان رولان مهنا وتوزيع Koko B، وجاء الكليب بمشاهد من إحتفالية عيد ميلاد رولان مع أصدقائه والمقربين منه.

ومن العروف أن برصيد رولان مهنا العديد من الأغنيات ومنها “حاسب منه، وأنا ليا قلب، نعيش أملنا، بين القلبين، هسأل سؤال، ما حلّو”، و “مخنوق” التي طرحها مؤخراً وحققت أكثر من مليون مشاهدة واستماع عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الموسيقية.