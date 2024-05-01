"إحنا فخورين بيك".. دينا الشربيني توجه رسالة إلى محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر.

وأعربت "دينا الشربيني"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، عن سعادته بمتابعة صلاح لمسلسل "كامل العدد +1" في رمضان 2024، معلقة: "صلاح فخر العرب.. أنا انبسط أوي كون إنه بيتفرج على مسلسل كامل العدد".

وأضافت: "صلاح بعت لي وأنا قولتله دي أحلى حاجة حصلت لي إنك بتشوف المسلسل، دي حاجة كبيرة أوي وإحنا فخورين بيك أوي".

مسلسل كامل العدد +1 تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، أحمد كمال، ميمي جمال، جيهان شماشرجي، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، مالك عماد.

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