بالفيديو- صابر الرباعي يتغزل بحبيبته على الطريقة المصرية في أحدث أعماله

طرح المطرب صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الباشا” التي افتتح بها موسم أغاني الصيف لتتوالى بعد ذلك مجموعة من أغانيه من البومه الذي يقوم بإنتاجه من خلال شركة R&M .

الأغنية من كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر. وتقول كلماتها: “الباشا أبو ورده في خده بيمسي علي الحلوين / ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين /من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات”.

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عن أغنية “الباشا”، أشار “الرباعي” أنها أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته على الطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعر الجمهور بالمرح والمحبة. وتابع أن في هذه الأغنية قام بتغيير مود الأغاني التي يقدّمها، كذلك قام بتعديل بعض المفردات من كلمات الاغنية حتى تتناسب مع الشارع المصري. واكد في النهاية أنه واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين.