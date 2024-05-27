تفاصيل وموعد حفل بسمة عطا المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة بسمة عطا، لإحياء حفل غنائي، في مسرح الجمهورية، يوم 6 يونيو المقبل في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقدم بسمة عطا، باقة متنوعة من أغانيها ومجموعة من أغاني الزمن الجميل، ومنها : "عيون القلب، ياواد ياتقيل، إن راح منك ياعين متحاسبنيش، موعود".

آخرأعمال بسمة عطا

وكانت بسمة عطا، طرحت أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "عادي عادي" في يوم 17 إبريل الماضي.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، أنتاج TunesArabia.

كما كانت طرحت مؤخرًا أغنيتها التي تحمل عنوان "متستبسطنيش"، وكانت بسمة عطا تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

وتعد أغنية متستبسطنيش هي أولى أغاني بسمة عطا، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا،حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.