رانيا يوسف داخل الجيم ومايان السيد جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو لها وهي تمارس بعض التمارين الرياضية داخل إحدى صالات "الجيم".

نيللي كريم

الفنانة نيللي كريم، شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مع أصدقائها بعد انفصالها عن هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق.

هشام عاشور

شارك الفنان هشام عاشور، متابعيه عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور له بعد انفصاله عن الفنانة نيللي كريم، من داخل صالة الجيم وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية.

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورًا جديدة، أثناء قضائها عطلة إجازة فصل الصيف من جزر المالديف، وهي تتناول "الآيس كريم" على الشاطئ.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، مقطع فيديو جديد لأحدث ظهور لها من داخل صالة "الجيم" وهي تحمل أوزان ثقيلة، وتمارس تمارين رياضية شاقة داخل الجيم.

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي، شاركت متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أثناء إعداد "البيتزا".

مايان السيد

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي بألوان زاهية.

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي، شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان سوارية أبرز أناقتها وجمالها.

كارول سماحة

تألقت المطربة اللبنانية كارول سماحة من أحدث ظهور لها، ونشرت صورًا جديدة أثناء تواجدها في لندن، عبر حسابها على موقع "انستجرام" بإطلالة "كاجوال" مميزة.

ليلي علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها، فيديو جديد لأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جمبسوت لامع، أبرز جمالها ورشاقتها.