أحمد عز في حفل افتتاح "ولاد رزق ٣" بالرياض: بشكر هيئة الترفيه السعودية والجزء ده من أصعب الأجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه النجم أحمد عز الشكر للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وأكد "عز" في لقاء على هامش حفل افتتاح الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق- القاضية" في بوليفارد الرياض، أن هذا الجزء من أصعب الأجزاء.

وتابع: "الفضل لدعم المستشار تركي آل الشيخ، والفيلم استعنا فيه بخبراء عالميين والشراكة بتفيد الفيلم جدا وبتخلي سقف التوقعات أعلى وبيقترب من الأفلام العالمية"

واستكمل: "أنا من الناس اللي بتتحمس إني أقدر أعمل زي الخواجة وأحسن، سواء على مستوى الكتابة أو المادة".

وأضاف: "هيئة الترفيه جابت الناس اللي بتعمل أفلام بره، بشكر الهيئة العامة للترفيه وحاجة أسعدتنا وليها فضل في مستوى الفيلم".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم.