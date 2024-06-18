أكسسوارات ومجوهرات صيفية غريبة وجريئة لصيف 2024

ميرنا وليد - بيروت - مجموعة الأكسسوارات والمجوهرات لصيف 2024 هي مستوحاة من أجواء الصيف والبحر بكل ما يتضمنه من ألوان وتتضمن الأقراط التي يتم وضعها على القسم الأعلى من الأذنين وعقود الأصداف والأحجار الكبيرة والسلاسل الناعمة التي توضع على العنق الواحد فوق الآخر.
أما الماركات والمصممين الذين إبتكروا هذه النتصاميم فهم Schiaparelli الذي تتسم تصاميمه بالغرابة والمبالغةو Ulla Johnson إختارت الأصداف الحجرية على تشكيلتها وأصفاد الأذن المتدلية من Fendi و Loewe.
وقد تكون هذه التصاميم متطرفة وجريئة وضخمة بعض الشيء وتتناسب مع الثياب التي أطلقت والتي تتميز بمقاسات كبيرة.
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