نسرين طافش تطل من الطبيعي بإطلالة كاجوال مميزة- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة السورية نشرين طافش قلوب الجمهور بإطلالة كاجوال مميزة للغاية، من أحد الأماكن الطبيعية في مدينة أمستردام.

وقد إرتدت نسرين سروال واسع من الجينز الأزرق، وأرفقته بقميص ضيق باللون الأزرق الخفيف، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

وقد نسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الزهري، مع Bandana للشعر باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكساج ناعم يليق بالمناسبة.

وكانت قد شاركت نسرين طافش الجمهور مجموعة صور لها، وثقت من خلالها إستمتاعها يوقتها في جزر المالديف، واثارت الجدل بين الجمهور بإطلالتها.

وقد ظهرت نسرين بمايوه باللون الأصفر مؤلف من قطعة واحدة وظهرت من داخل حوض السباحة، وهي تتناول فطورهامعلقتاً: "صباح جميل"!

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