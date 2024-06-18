سوار بيد الملكة رانيا يلفت الأنظار.. وهذه الجملة التي حملها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للملكة رانيا، ظهرت فيها وقد إرتدت بيدها سوار من الذهب، لفت أنظار الجمهور بفخامته وتصمصه الفريد.

وقد حمل هذا السوار عبارة مميزة، كتب فيها: "إن لطف الله مرتقب".

وكان قد أصدر الديوان الملكي الهاشمي عبر موقعه الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، صورة رسمية للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وذلك بمناسبة احتفال المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي، ويوم جلوس الملك عبدالله الثاني، وتنصيبه رسمياً ملكاً للأردن في 9 حزيران/يونيو عام 1999.

وارتدت الملكة رانيا فستاناً طويلاً باللون الأسود، وأضافت الوشاح الملكي مع ميداليات ذهبية، واختارت مع الاطلالة التاج العربي الذي صُمم خصيصاً لها من الفرنسي يان سيكار، وذلك بطلب من الملك عبد الله الثاني، والتاج مرصع بالألماس، وزيّن بعبارة "العظمة لله".

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