ساشا دحدوح تتألق بفستان من تصميم نور فتح الله خلال العرض الأول لفيلم "ولاد رزق 3"

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ساشا دحدوح بفستان أنيق، من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله، خلال حضورها العرض الأول لفيلم "ولاد رزق 3"، بحضور أبطال العمل والعديد من النجوم.



وتميز فستان ساشا بأنه أنيق ومميز بالوقت عينه، يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، من خلال الحركة على الكتفين بالساتان المختلف لونه عن لون الفستان الأسود.

وأضافت ساشا على الإطلالة لمسة ملوكية من خلال العقد الماسي العريض والقرطين الناعمين والخاتم ذي التصميم المميز.

وانتعلت ستيليتو باللون الأسود، واختارت حقيبة يد صغيرة باللون نفسه.