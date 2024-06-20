شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يقدم حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحيى النجم عبد الباسط حمودة، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى، حيث يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه الشعبية التى يحبها جمهوره.

وقدم مؤخرا المطرب عبد الباسط حمودة تتر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، على قناة الحياة فى شهر ومنصة Watch it الرقمية.

يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندرانى"، الذى عرض فى السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابنى"، وهى من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

وأعرب حمودة عن سعادته بهذه الأغنية، قائلا لـ"الخليج 365": "سعادتى لا توصف لتقديم أغنية فى فيلم الإسكندرانى لأسباب كثيرة أولاً لأنه تربطنى علاقة صداقة طيبة بالنجم أحمد العوضى وأنا أحبه جدًا وهو يحبنى، وثانيًا لأن الاغنيةمن كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان الموسيقار الكبير شريف حمدان بالإضافة إلى أن الفيلم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف".

فيلم "الإسكندراني" من إخراج المخرج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. يشمل فريق العمل على النجوم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.و من إخراج خالد يوسف، وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا استديوز.