سعر مرتفع لـ ساعة وعقد عمرو دياب الذين وضعهما في حفله في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف ان الفنان المصري عمرو دياب يحب الساعات الباهظة الثمن ويختارها بعناية ودقة كبيرة وفي حفله في بيروت في نهاية الاسبوع الماضي ارتدى ساعة مميزة من دار Audemars Piguet من طراز Royal Oak Chronograph، ويصل سعرها إلى 215 ألف دولار أميركي على الاقل أي ما يعادل 10 مليون و258 ألف جنيه مصري.

وهذه ليست المرة الاولى التي يختار ساعاته من هذه العلامة التجارية المعروفة بساعاتها الثمينة.

كما ان عمرو دياب اصبح من محبي المجوهرات اذ وضع عقداً من دار Van Cleef، يصل سعره إلى 8 آلاف دولار وأساوره المرصعة بألماسات يصل سعرها الى حوالي 14 الف دولار أميركي.