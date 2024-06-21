إليكم سعر إطلالة هيفا وهبي الأبيض الدانتيل الذي أعجبكم

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت إطلالة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بالاطلالة البيضاء الدانتيل تلقى اعجاب الجمهور والشابات وهي من تصميم العلامة التجارية الشهيرة Paco Rabanne وفي تفاصيلها يصل سعر التنورة إلى 439 يورو، أي ما يعادل 22 ألف جنيه، ونسقت معها توب بأكمام قصيرة من نفس الخامة بتصميم Off Shoulder يصل سعرها إلى 949 دولار، أي ما يعادل 45 ألف جنيه، شاهدها من موقع بيعها.
ولا زالت اغنية "يا نحلة" التي طرحتها هيفا أخيرا تلقى نجاحاً كبيراً وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع.
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