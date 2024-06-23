ميرنا وليد - بيروت - يحظى المؤلف الموسيقي وعازف البيانو غي مانوكيان بشعبية كبيرة، ودائماً تكون حفلاته كاملة العدد من شدة محبة الناس لعزفه والأجواء التي يضفيها في سهراته.

مانوكيان أحيا حفلاً في عيد الأضحى جمعه بالسوبر ستار راغب علامة، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً خاصةً أنه من تنظيم متعهد الحفلات المحترف باسكال مغامس صاحب شركة PGM.

موقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص سفيرة الإعلام الهادف هلا المر التي كان لها لقاء مع مانوكيان تحدث فيه عن نجاح حفلاته وعن الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم وحفلاته القادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق:



كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - هذا ما قاله غي مانوكيان عن نجاح حفلاته وعن علاقته براغب علامة ونانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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