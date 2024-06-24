وليد توفيق يبدأ حفلات الصيف في مصر بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق، عن بدئه حفلات الصيف في مصر بإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي يوم 16 آب (أغسطس) المقبل معرباً عن اشتياقه للغناء أمام الجمهور المصري، واعداً إياهم بتقديم مفاجآت كبيرة خلال الحفل الذي من المقرر أن يقدم خلال عددًا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور.

يُذكر أن آخر حفلات وليد توفيق في مصر كان ضمن سهرات العام الجديد داخل أحد فنادق القاهرة لأبناء الجاليات العربية من مختلف الأعمار.

وحضر بصحبة مدير أعماله المنتج إيلي خوري والمنتج أحمد أيوب، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي أطلقها الشباب من مختلف الجنسيات العربية، وحيّا الجمهور على حفاوة الاستقبال، وعبّر عن سعادته بوجوده معهم في مصر، وتمنّى للجميع عاماً سعيداً مليئاً بالمحبة والأمن والسلام.

وأشعل وليد توفيق الحفل بوصلة طربية استثنائية، قدّم خلالها عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: “محلاها السمرا”، “سنة وسنتين”، “وحدك حبيبي”، “نقسم القمر”، “يا عسل”، “أبوكى مين”، “إيه العظمة”، “دقة قلبي الميال”، “بهية”، “بحبك يا لبنان” و”عشقك عذاب”… بالإضافة إلى أغنية “أصحاب السعادة” التي أصدرها أخيراً باللهجة المصرية وأضفت البهجة والإثارة على أجواء الحفل.