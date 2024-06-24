بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. هذه نصائح كندة علوش للنساء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال خبر إصابة النجمة كندة علوش بسرطان الثدي وخضوعها لفترة علاج طويلة يقلق محبيها الذين يتابعون على اليوتيوب البودكاست الذي أعلنت من خلالها عن معاناتها بكل جرأة وحرية.

وحرصت النجمة السورية على توجيه مجموعة من النصائح للفتيات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقالت:”أقول لكل بنت أرجوكي اسرعي بالكشف المبكر على سرطان الثدي ولا تهملي هذا الأمر”.

وأضافت: “وأقول لكل إنسانة مرت بتجربة المرض خديها ببساطة وكوني قوية وأقوى بالناس اللي حواليكي وبيحبوكي وبربنا وبأولادك وأقوى بكل النعم الأخرى التي أعطاها لكي الله وقولي الحمد الله”.

وتطرقت كندة في نصائحها إلى الشق النفسي وقالت: “القلق والحزن والرعب كل ده بيأثر في المرض لازم تعدي الرحلة وتوصلي لبر الأمان وتنتصري على المرض”.

وجاءت هذه النصائح خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي أعلنت من خلاله عن إصابتها بسرطان الثدي، وخضوعها للعلاج بالأشعة والكيماوي، لافتة إلى أنها فقدت الكثير من شعرها وبأنه لديها تاريخ عائلي مع هذا المرض، حيث توفت جدتها وخالتها بالسرطان.