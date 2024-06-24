ما حقيقة خلافات روبي مع صناع “عصابة الماكس”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار غياب الفنانة روبي عن العروض الخاصة لفيلم “عصابة الماكس” الذي شارك في سباق أفلام عيد الأضحى، وتقوم بالبطولة فيه بجوار الفنان أحمد فهمي العديد من الأسئلة، والكثير من الجدل، حيث انتشرت أخبار تؤكد وجود خلافات بين روبي وصناع الفيلم، الأمر الذي دفعها للغياب عن العرض الخاص للفيلم، في مصر والسعودية.

وأفاد مصدر خاص أن كل ما قيل عن وجود خلافات بين روبي وصناع الفيلم لا أساس له من الصحة وأن السبب الحقيقي وراء غيابها عن العرض الخاص لفيلم “عصابة الماكس” هو عدم تواجدها في مصر من الأساس وأنها تقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء عدة حفلات غنائية للجاليات العربية هناك.

ويشارك في بطولة فيلم “عصابة الماكس” كلٌ من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، خالد الصاوي، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف مثل: أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وحمو بيكا، والفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.