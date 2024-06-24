حسام حبيب يهجام تامر عاشور بسبب دفاعه عن أسرة شيرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان حسام حبيب رسالة شديدة اللهجة الى الفنان تامر عاشور بعد تدخّله في أزمة التسجيلات المسرّبة، ودفاعه عن أسرة شيرين عبد الوهاب، مُبدياً استغرابه من إعطاء بعض الفنانين الحق لأنفسهم بالتدخل في أمور لا علاقة لهم بها، على حد تعبيره.

وقال حسام: “سمعنا ناس غريبة بتتدخل في أمور ليست من شأنها، ومنهم أشباه فنانين، لا يجوز لأي فنان إنه يعطي نفسه الحق في التدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيكون عندهم إحساس، وتصريحات شيرين جعلت موقفهم مش ظريف خالص”.

وكان حسام حبيب قد ردّ على البيان الذي أصدرته طليقته شيرين عبد الوهاب، بشأن أزمة التسجيلات الصوتية المسرّبة له، قائلاً: “ربنا يقف معاكي ويجبلك حقك وينصرك على أي حد ظلمك، وأنا كنت دائماً بسيبها على ربنا وعارف أنه أكيد هيجيب حقي وأكيد هيجيب حق أي حد مظلوم، وطبعاً كتّر خيرها، وكان لازم كلنا نسمع منها الكلام ده، لأن من حقها إنها تتكلم وتقول”.

وأضاف: “الناس لازم تفهم ليه شيرين متوقّفة إنها تنزل أي حاجة على “يوتيوب”، وممنوعة من ممارسة حقوقها على منصاتها، واللي منعوها موش بس مستفيدين مادياً، لكن منعوها من الشغل ومن التواصل مع جمهورها، يعني بيضربوها في مقتل لأن الفنان إيه غير التواصل مع جمهوره!”.