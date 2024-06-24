أحمد سعد يفاجئ الجميع برأيه في صفعة عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد سعد في حفله الأخير في “مهرجان موازين الدولي” بالمغرب، نظّمت إدارة المهرجان مؤتمراً صحافياً لسعد على هامش الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان.

وأثناء عقد المؤتمر، سأل أحد الصحافيين أحمد سعد عن رأيه في صفعة عمرو دياب الشهيرة لأحد المعجبين، فأجاب وكان ردّه مفاجأة للجميع، حيث أكد أن لا أحد يستطيع الحكم على تصرف عمرو خلال الفيديو الشهير، قائلًا: “رد فعلي غير رد فعل حضرتك، وموضوع الغلط والصح ده موضوع نسبي، أنا ممكن أشوف حاجة غلط أنت تشوفها صح والعكس صحيح”.

وأضاف: “وأنا مقدرش أردّ نيابة عن فنان آخر في تصرف عمله. أسألني عن أحمد سعد وأنا هجاوبك بكل صراحة”.

وكان أحمد سعد قد أحيا حفلاً كبيراً في “مهرجان موازين الدولي” بالمغرب، الذي شهد حضوراً كثيفاً من الجمهور المغربي والجاليات العربية، الذين حرصوا على المجيء قبل موعد الحفل بساعات، وقد حمل الحفل لافتة “كامل العدد”، وأشعل سعد الحفل بأغنياته، ومنها: “سايرينا يا دنيا” و”عليكي عيون” و”وسع وسع” وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره بحماسة، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب.