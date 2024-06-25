تعرف على موعد ومكان عزاء والدة المخرج علاء إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المخرج علاء إسماعيل، موعد ومكان عزاء والدته السيدة سهير عبد القادر التي توفيت صباح أمس الإثنين.

وكتب "علاء إسماعيل"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن شاء الله العزاء الثلاثاء بين صلاة المغرب والعشاء في المجمع الاسلامي (ب) في الشيخ زايد".

وأضاف: "جزاكم الله خير الجزاء علي دعواتكم ودعمكم ورسايلكم.. ومش عارف أشكر إزاي كل حبايبي اللي تعبوا نفسهم في يوم زي ده عشان يحضروا صلاة الجنازة ويدعوا لأمي حبيبتي.. ربنا يكرمكم ويسعدكم".

وأعلن علاء إسماعيل وفاة والدته، وطالب من متابعيه وأصدقائه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

اقرأ أيضا..

ياسمين صبري تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها .. والجمهور يغازلها (صور)