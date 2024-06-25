رسالة سمية الخشاب إلى طلاّب الثانوية العامة تحدث جدلاً.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل، بعد الرسالة التي وجّهتها الى طلبة الثانوية العامة، وأشارت فيها إلى أن التعليم والشهادات لا تحدد مصير الطالب، وأن الناجح في حياته برأيها هو من ينجح في الحصول على الأموال وتكوين ثروة، يستطيع من خلالها أن يتزوج ويسافر الى دول العالم.

وكتبت سمية عبر حسابها الشخصي في موقع التدوينات القصيرة X، تغريدة قالت فيها: “التعليم مبيحددش مصير ولا نيلة، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر… مبتعرفش يبقى الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية”.

وعلّق الكثير من المتابعين على تغريدة سمية، موجّهين إليها الانتقادات بأنها تحضّ الطلبة على عدم الاهتمام بالتعليم، وتبث فيهم الإحباط والسلبية.

وردّت سمية الخشاب على الانتقادات التي طاولتها قائلةً في تصريحات صحافية: “أنا طلع عيني وذاكرت ودروس، ورايحة المدرسة وراجعة من المدرسة ورايحة الكلية وراجعة من الكلية، وبعد بكالوريوس تجارة جامعة إسكندرية اشتغلت بالشهادة حضرتك؟ ده لو كنت درست الحاجة اللي بحبها من الأول أكيد مكانش ضاع سنين كتير ملهاش لازمة”. وأضافت: “التعليم بيفرق كشكل وواجهة، لكن في كتير خريجين جامعات ومعندهمش فكرة عن أي حاجة، ومستوى الثقافة ضايع. في ناس كتير بتأيّد كلامي في البوست وشايفين إني صح وعجبهم الكلام”.