كيم كارداشيان تخطف الأنظار بإطلالتها الهندية من حفل زفاف أنانت أمباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان الأنظار خلال تواجدها بمراسم الاحتفال بزفاف أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني الذي بدأ أمس الجمعة ويمتد حتى 4 أيام وسط حضور كبير لأبرز وألمع النجوم العالميين والشخصيات العامة والسياسيين.

ونشر موقع "Vogue" عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، مقطع فيديو ظهرت خلاله كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي وهما يرتديان إطلالة هندية في طريقهما إلى مراسم حفل الزفاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، لكيم كارداشيان وشقيقتها كلوي وهما داخل "توك توك" وسط العديد من التعليقات الساخرة من المتابعين وعلقوا: "تحية لأمباني احضرهم في طائرة خاصة ووضعهما داخل توك توك، مش قادر أصدق كيم كارداشيان راكبة توك توك، لقد فعلها أمباني".

وشهد حفل زفاف أنانت أمباني الذي بدأ أمس الجمعة حضور العديد من نجوم السينما الهندية والعالمية، وهم سلمان خان، شاروخان، بريانكا شوبرا وزوجها نيك جونز، المنتج الهندي بوني كابور، الممثل الأمريكي العالمي جون سينا.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت لنحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان.

إلى جانب عدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة حول العالم منهم المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المغني الأمريكي أكون، كما حضرت المغنية العالمية ريهانا وقامت بإحياء أحد حفلات العزوبية وحصولها على مبلغ يقدر بـ 9 مليون دولار.

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