يورجن كلوب مع إيد شيران من نهائي يورو 2024 في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي السابق يورجن كلوب على حضور نهائي بطولة يورو 2024 الذي جمع بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا وأقيم مساء أمس الأحد في برلين وانتهت لصالح منتخب إسبانيا بهدفين لهدف.

ونشر يورجن كلوب صورا من وجوده داخل الملعب الأوليمبي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها مع المغني الإنجليزي إيد شيران، إلى جانب عدد من لاعبي رياضة كرة السلة ونجوم فرق كروية أخرى.

وعلق كلوب على صوره من داخل الاستاد: "بعض الانطباعات والأشخاص الرائعين من الليلة الماضية يورو 2024".

كما حضرت ببطولة يورو 2024 المغنية الإنجليزية أديل التي ظهرت مؤخرًا وهي تحتفل بتأهل منتخب إنجلترا لنهائي البطولة وسط سعادة غامرة من أديل وكان برفقتها أيضًا إيد شيران.

وأعلن إيد شيران عن التواريخ الأوروبية للمرحلة الأخيرة من جولته الغنائية "Mathematics Tour" المستمرة لمدة 3 سنوات وتنتهي رسميًا بحلول عام 2025.

وعلق إيد شيران على جولته الغنائية: "سنقيم عروضًا كبيرة في أوروبا وبعض العروض الأخرى التي سنعلن عنها قريبًا، وأخطط للغناء في معظم الأماكن الأخرى التي لم نذهب إليها بعد، ولكن التواريخ الأولى التي سيتم تحديدها ستكون في بقية أوروبا".

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