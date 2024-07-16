كارمن سليمان تفاجئ “حبايب قلبها” بإصدار جديد بمشاركة زوجها

طرحت الفنّانة المصريّة، كارمن سليمان، أغنية جديدة بعنوان “حبايب قلبي” وهي من كلمات وألحان عزيز الشّافعي وتوزيع عمرو الخضري، عبر قناتها الرسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.

أغنية “حبايب قلبي”، إيقاعيّة باللهجة المصريّة، وهي أولى أغاني “الميني ألبوم” الذي يحمل العنوان نفسه، ويضمّ أربع أغنيات، ستطلقها “كارمن” تباعًا في الفترة المقبلة. كما وعدت جمهورها، مع الإشارة إلى أنّ جميع أغاني الألبوم من ألحان عزيز الشّافعي ومن إنتاج زوجها الموسيقي مصطفى جاد.

بهذه المناسبة، شاركت “كارمن” متابعيها على “إنستغرام” مقطعًا من الأغنية الجديدة وعلّقت: “أهديكم أوّل أغنية من الألبوم الجديد حبايب قلبي”.

تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديوكليب تحت إشراف المخرجة ساندي، إذ تألقت “كارمن” بإطلالة شبابيّة مبهجة متناسقة مع كلمات الأغنية الإيجابيّة، التي تتغزّل من خلالها “كارمن” بأحبابها وتدعوهم الى مشاركتها الفرح والسّعادة، إذ يقول مطلعها: “قولوا لحبايب قلبي.. اللي بيفرحولي..يدعولي من قلوبهم.. الفرحة تتمّ تتمّ تتمّ هانت وبانت..والله دي هتبقى ليلة.. وأنتم حواليّا عيلة.. ده وجودكم مهمّ مهمّ مهمّ”.

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آخر أعمال كارمن أغنية “كنا في مكان”، التي أطلقتها بالتّزامن مع الاحتفال بعيد العشّاق، إذ استعانت بالذّكاء الاصطناعيّ لتصوير كليب الأغنية التي كتب كلماتها أحمد سرور ولحنها زوجها الموسيقيّ مصطفى جاد.