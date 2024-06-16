شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم الإنترنت بشكل آمن داخل المنزل؟ .. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

منذ اندلاع الثورة المعلوماتية دار جدل ونقاش حول كيفية تحقيق أعلى استفادة من معطياتها، وتقليل ما يمكن تسميته بالأعراض الجانبية المصاحبة لها إلى أدني حد ممكن، ولعل اقتحام الإنترنت والستالايت إلى المنازل بدون استئذان وتأثير محتوياته على الأسرة والأبناء من أبرز المحاور التي حظيت بالبحث والأهتمام من جميع المعنيين في هذا المجال.

ضوابط استخدام الأطفال والشباب للانترنت

لتعظيم الإيجابيات ولإرشاد الأسر المصرية حول الضوابط التى يمكن لها استخدامها لدرء السلبيات واستخدام الأطفال والشباب للانترنت فإن هذا الدليل يوفر نصائح للأسر يمكن أن تعاونها علي تحقيق هذا الهدف مع مراعاة تطبيقها بعد التشاور مع الأبناء وإقناعهم بها وهى :

تعزيز الحوار الودي والتفاهم والتواصل بين الأباء والأبناء.

رفع مستوى الوعي والإدراك لدى الأبناء نحو ما ميكن أن يصلهم من محتوى غير لائق، له مردود سلبي عليهم فالحجب ليس هو الحل.



توعية الأبناء بأهمية عدم ذكر أي معلومات شخصية أو اسمائهم الحقيقية أو أرقام تليفوناتهم وعناوينهم أو حتى عنوان البريد

الإلكتروني إلي أحد على الشبكة دون علم الوالدين مسبقاً .

يجب الإستفادة من التكنولوجيا العصرية بالحصول عىل الأخبار والمعلومات المفيدة، لا لاستغلاله في المحرمات.

وجه أطفالك نحو استخدام محركات بحث خاصة بالأطفال وذلك لتجنب المواد الإباحية التي تصاحب المواقع الأخرى.

ضع جهاز الكمبيوتر في مكان مطروق أو واضح ولا تضعه في مكان منعزل ووجه الشاشة للباب حتى تتم مراقبته بسهوله.

اعرف من هم أصدقاء أبنائك الذين يتخاطبون معهم عن طريق الشبكة ودون ملاحظتك لقائمة العناوين المخزنة بالكمبيوتر وفتح موقع الذاكرة الذي يحتوي على مواقع الإنترنت إذا لاحظت أن ابنك يزور بعض المواقع الضارة على الإنترنت تحاور معه حول الأضرار التي تترتب على ذلك دون أن يخل هذا بحق الأبناء في الخصوصية .

تدعيم الثقة المتبادلة بين أفراد العائلة، والتأكد من تفهم الأبناء للهدف من وراء حاميتهم من تلك الرسائل والمناقشة بكل شفافية ووضوح معهم.



شجع أبنائك على الحصول على معلومات ايجابية من على الإنترنت وكافئهم على ذلك.



وجه أبنائك للقيام ببعض الأبحاث على الإنترنت التي ترفع من وعيهم الإيجابي.



دع أبنائك يقومون لك ببعض أعمال السكرتارية، ككتابة رسالة خاصة بشئون الأسرة أو المدرسة أو الحى أو أى مصلحة تهم االأسرة.

شارك طفلك في بعض ألعابه لتوجهه للمزايا والعيوب في هذه اللعبه وتتخذ ذلك كمدخل لإضاح أن الانترنت بها معلومات مفيدة ولكن قد تحتوي على مواد ضارة.

استخدام بعض برامج الحماية والتأمين البسيطة SW والجانية التي تمنع الدخول إلى المواقع الإباحية و المواقع التي تتشكك فيها.



التعرف على مايقوم طفلك بتحميله من ملفات loads Down من خلال النقاش معه.



لاحظ التغيرات التي تطرأ على سلوك أولادك حيث ان أعراض إدمان شبكة الإنترنت هي: "الإنطواء، العزلة، النسيان، السهر، فقدان الرتكيز، زغللة النظر، الرسحان، فقدان الشهية، والتأخر الدرايس.



ضع نظاماً يقلل من إدمان الإنترنت بصورة إيجابية، مثل تحديد ساعات الإستخدام والتشجيع على الأنشطة الرياضية والثقافية وغريها.