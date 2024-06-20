شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتقلب وانتعاش لافت في أسهم التكنولوجيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تذبذبت قيم الأسهم صعودًا وهبوطًا في تعاملات غلب عليها الهدوء في سوق وول ستريت بعد أن أظهرت بيانات جديدة صورة مختلطة للاقتصاد الأمريكي. وأظهر تقرير أن مبيعات التجزئة ارتفعت بأقل من المتوقع في مايو مقارنة بالشهر السابق عليه في أبريل وفي الوقت نفسه ارتفع الإنتاج الصناعي أكثر من توقعات الاقتصاديين، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت وول جورنال الأمريكية.

ويدرس المستثمرون أيضًا تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي كان من بينها تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر التي قالت إنها لا تزال تتوقع أنه سيكون من المناسب للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة هذا العام 2024.

بينما تقدمت شركة "فيسكر" -الناشئة في مجال السيارات الكهربائية والتي كانت تسعى إلى محاكاة شركة "تسلا"- بطلب لإشهار إفلاسها.

ويتجه النفط نحو الأعلى حيث ارتفع سعر الخام الأمريكي فوق 80 دولارا للبرميل مع مراهنة التجار على تراجع المخزونات في الصيف وقد غذت هذه الخطوة مكاسب أسعار أسهم "إكسون موبيل" و"شيفرون". أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي جديد حيث واصلت شركة "إنفيديا" للذكاء الاصطناعي مسيرتها إلى مستويات عالية جديدة بينما تصدرت شركة "مايكروسوفت" باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم.

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كما ارتفع مؤشر السوق الواسع إس آند بي بنسبة 0.1% وحام مؤشري ناسداك المركب ومتوسط داو جونز الصناعي بالقرب من ذلك. قفزة أسهم :إنفيديا" قال كين ماهوني من شركة "ماهوني" لإدارة الأصول: "يحاول المستثمرين الاستمرار في استقلال ركوب قطار (إنفيديا) لأطول فترة ممكنة حتى في ظل أسماء لشركات من الدرجة الثانية لكنني أشعر بتحول بين مسارات قيادة السوق في هذا الربع".

وقفزت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 3.8% لتتجاوز شركة مايكروسوفت باعتبارها الشركة الأكثر قيمة عالميًا لتواصل مسيرتها بعد أن تجاوزت القيمة السوقية البالغة 3 تريليون دولار وتجاوزت شركة "أبل" من حيث القيمة في وقت سابق من هذا الشهر.

ارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق بأكثر من 170% منذ بداية العام حيث لا يظهر الحماس للذكاء الاصطناعي أي علامات على التراجع. اتجاه سوق الأسهم الأمريكية قال محللون أنه أيضًا تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف من المتوقع والذي حفز الآمال في حدوث بعض التباطؤ الاقتصادي وخفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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وفي هذا السياق، قال المحلل كريس زاكاريللي :"بدون شروع المستهلكين في الاستهلاك فإن السوق مهددة بالتوقف عن حالها الصاعدة لذلك يحتاج المستثمرون إلى رؤية المزيد من الإنفاق الاستهلاكي وليس التباطؤ". جلسة إيجابية لوول ستريت تأتي تحركات يوم الثلاثاء في أعقاب جلسة إيجابية في وول ستريت دفعت مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق ومستويات إغلاق قياسية.

وأدلى ديفيد كوستين كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في بنك "جولدمان ساكس" بتوقعاته المتفائلة لسوق الأسهم في نهاية العام.

قال كوستين أنه يتوقع أن يختتم مؤشر إس آند بي 500 عام 2024 عند 5600 نقطة أي أعلى بـ 400 نقطة مما تم توقعه سابقًا رابطًا ذلك بالنمو السريع لأرباح مايكروسوفت وإنفيديا وميتا وألفابيت وأمازون.

وقال كوستين إن الشركات الخمس ”تقود السوق بالفعل طوال هذا العام".

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في فرنسا وأماكن أخرى كما فعلت معظم المؤشرات الآسيوية، بما في ذلك مؤشر نيكاي 225 الياباني.