شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «وجا» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وجا لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:30) أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها 225 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج: الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة إبراهيم عبدالله عبدالسلام - في عمل منافس لأعمال الشركة.

ومن ضمن النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدة شركات.