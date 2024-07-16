شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو العقارية»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انتهت شركة سمو العقارية من بيع كسور الأسهم وإيداع المبالغ العائدة عن عملية البيع في حسابات المساهمين المستحقين والناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في 06-06-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم في 1445-12-18 الموافق 2024-06-24.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 1580 سهما، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم بـ63,284 ريال، بينما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 40.05 ريال.
وأشارت إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-01-10 الموافق 2024-07-16.
ونوهت بتوزيع العائد من من عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك السعودي الفرنسي وذلك بإيداع المبالغ المستحقة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة سمو العقارية.
ويمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي لاستلام مستحقاته.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم في 1445-12-18 الموافق 2024-06-24.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 1580 سهما، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم بـ63,284 ريال، بينما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 40.05 ريال.
وأشارت إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-01-10 الموافق 2024-07-16.
ونوهت بتوزيع العائد من من عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك السعودي الفرنسي وذلك بإيداع المبالغ المستحقة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة سمو العقارية.
ويمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي لاستلام مستحقاته.