الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

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وكالات - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، ليصل إلى 2425.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 %، مسجلةً 2431.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة، لتصل إلى 30.75 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 % مسجلاً 992.26 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 954.18 دولارًا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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