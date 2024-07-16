شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، ليصل إلى 2425.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 %، مسجلةً 2431.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة، لتصل إلى 30.75 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 % مسجلاً 992.26 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 954.18 دولارًا.