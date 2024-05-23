تأكيدًا لمصراوي.. تجميد عضوية الشيخ محمد السلكاوي بنقابة القراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر مجلس إدارة النقابة العامة لمحفظي وقراء القرآن الكريم، تجميد عضوية الشيخ محمد حامد السلكاوي.

وأوضحت في بيان لها، أن قرار تجميد عضوية الشيخ محمد السلكاوي تماشياً مع قرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بإيقافه ثلاث سنوات.

كان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، كشف في تصريحات لمصراوي، الاثنين الماضي، أن مجلس إدارة النقابة قرر تجميد عضوية الشيخ محمد حامد السلكاوي بعد إيقافه 3 سنوات من الإذاعة المصرية، بسبب الأخطاء التي وردت منه خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها 11 خطئا في قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الـ 11 من أبريل الماضي، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال نقيب القراء في تصريحات لمصراوي، إن لجنة الموحدة لاختيار المنشدين والمبتهلين والقراء أوقفت الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة ثلاث سنوات بسبب الأخطاء التي وقعت منه مؤخرا في قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالي تم تجميد عضويته بالنقابة.

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