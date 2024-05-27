شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول المحتجزين بجيش الاحتلال: يئسنا من الحكومة.. ولن يكون هناك صفقة تبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسئول ملف المحتجزين في جيش الاحتلال، حيث قالوا إنهم يائسون ومع هذه الحكومة لن يكون هناك صفقة تبادل.

كما أفادت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول ملف المحتجزين في الجيش قالوا إن الصفقة التي أسعى إليها ستشمل عودة جميع المحتجزين على مراحل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.