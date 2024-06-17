قتل وانتحار وانتقام حواء.. 24 ساعة "أكشن" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل وانتحار وانتقام حواء، 24 ساعة "أكشن" شهدتها محافظة الجيزة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

البداية من مركز البدرشين جنوب المحافظة، يعمل رجال المباحث الجنائية على فك طلاسم جثة قتيل بطعنات متفرقة بالجسم عُثر عليه بالطريق ملفوفًا داخل سجادة.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب شكل فريق بحث لتحديد هوية المجني عليه ورصد آخر ظهور له وفحص علاقاته.

من الجنوب إلى الشمال تحديدًا منطقة الوراق، لم تتردد سيدة وأبناؤها في الانتقام من زوجها بعد زواجه من أخرى، اصطحبت الأم أبناءها إلى منزل "العريس الجديد" واعتدوا عليه وعروسه بالضرب قبل أن يضرموا النار في الشقة لاسيما رفضه التنازل لهم عن ملكية البيت لتصطحب الشرطة الطرفين إلى ديوان القسم قبل التصالح أمام النيابة العامة.

على أطراف المحافظة، اختار موظفا بوزارة التربية والتعليم التخلص من حياته ليلحق برفيقة مشواره التي سبقته إلى العالم الآخر قبل شهور.

الرجل الخمسيني وقف على شرفة شقته بمدينة الشيخ زايد وقفز من الطابق الخامس ليسقط جثة هامدة في الحال تاركًا رسالة أكد فيها أنه أقدم على الانتحار بعدما بات لا يقوى على العيش دون زوجته.