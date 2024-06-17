يارب تقبلهم شهداء.. الدكتور جمال شعبان: عدد غير قليل مات من الحجاج على عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن عدد غير قليل مات من الحجاج على عرفة وفي مناسك الحج 2024.

وأضاف "شعبان"، بحسب منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الإثنين: يارب تقبلهم شهداء وألهم أهلهم الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهت المواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام، سواء كانوا متواجدين في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، بإبلاغ القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة، علي رقم الخط الساخن لغرفة عمليات الحج 565702002(00966).