ضبط طالب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طالب بقنا؛ لإدارته مجموعات عبر تطبيق "واتس آب" يدعي خلالها إمكانيته على تسريب امتحانات الثانوية العامة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتسآب" وادعائه بقدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط المذكور (طالب - مقيم بمحافظة قنا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، واعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.