التحريات تكشف مفاجأة في تحطيم زجاج منزل عمر السعيد لاعب طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات تهشيم زجاج منزل لاعب نادي طلائع الجيش عمر السعيد في الشيخ زايد، حيث تبين أن جاره مهتز نفسيًا وقد ارتكب الواقعة.

وتقدم اللاعب عمر السعيد ببلاغ إلى قسم شرطة أول زايد، اتهم فيه جاره بتكسير زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة على جدران حوائط المنزل.

بالانتقال إلى محل البلاغ وفحصه تبين أن المتهم مريض نفسي وكان يقيم برفقة والدته وشقيقه لكنهما تركاه منذ 4 أشهر.

أوضحت التحريات أن أسرة المتهم اصطحبته إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية عقب قيامه بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.