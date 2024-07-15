تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رصف ميدان رسالة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كلي لشارع الجمهورية الجديدة لمدة 48 ساعة اعتبارًا من اليوم الاثنين؛ لتنفيذ أعمال الرصف بميدان رسالة بمنطقة المقطم.

تستلزم أعمال الرصف غلق شارع الجمهورية الجديدة "شارع 9 سابقا" للقادم من محور الشهيد اتجاه ميدان رسالة للاتجاه القادم من محور الشهيد اتجاه ميدان رسالة مع تحويل حركة المرور يمينا مطلع عبد المجيد محمود ثم يسارا ميدان الجامع واستكمالاً بمحور عبد المجيد محمود وصولاً لشارع الجمهورية الجديدة "شارع 9 سابقاً" مرة أخرى.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.