شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 34622 فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 210 على التوالي إلى 34632 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77867 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 26 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 51 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.