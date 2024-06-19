شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية السعودى يتفقد مقار ضيوف خادم الحرمين فى مشعر منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، مقار إقامة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج في مشعر منى، البالغ عددهم 3322 حاجًا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم والذي تنفّذه الوزارة، وذلك لمتابعة سير أعمال الخدمات المقدمة لهم في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف البرنامج، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف بعرفات ورمي الجمرات في أيام التشريق وأدوا المناسك بيسر وطمأنينة.



وعبّر عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين من قطاع غزة عن سعادتهم البالغة بهذه الاستضافة، مشيدين بما قُدم لهم من خدمات متكاملة منذ وطِئت أقدامهم المملكة ووصولًا لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مقدمين شكرهم لقيادة المملكة.



فيما أكد عدد من ضيوف خادم الحرمين من الدول العربية أن البرنامج يولي اهتمامًا بالغًا بالضيوف، وبأدق تفاصيل الإقامة والتحركات؛ وما قدمته المملكة تعجز عن تقديمه دول عظمى، فيما أفاد عدد من ضيوف خادم الحرمين من شرق آسيا أن المملكة العربية السعودية تواصل في نجاح تنظيم الحج كعادتها السنوية، بكل اقتدار وتهيئها الأجواء الإيمانية والآمنة لجميع حجاج بيت الله الحرام الذي أدوا المناسك بيسر وطمأنينة وراحة وأمان، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها أجهزة المملكة المعنية بخدمة الحجيج عامة ولضيوف البرنامج خاصة.



في حين أوضح ضيوف البرنامج من أوروبا ودول البلقان أن الاستضافة أسهمت في تحقيق التكامل والتواصل بين أبناء الأمة الإسلامية والتشاور فيما بينهم في نشر الوسطية والاعتدال، مشيدين بجهود المملكة الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات قيادة المملكة.



من جانبهم، ثمن ضيوف البرنامج من إفريقيا ما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات، ومن التنظيم المتميز وتجهيز المقار بأعلى المستويات، والتنقلات بين المشاعر بأفخم الحافلات.



وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن ما تحقق في هذا العام من حج مثالي في تنقلاته، وسكينته، ويسر طرقه، والطمأنينة التي علت واستقرت في قلوب الحجاج مسجلًا سروره الكبير، وسرور الحجاج، وسرور الضيوف بما وجدوه من تسهيلات كبيرة في حج هذا العام،مشيدًا بالدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة في إيصال رسالة المملكة السامية.