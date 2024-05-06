شكرا لقرائتكم خبر عن نقص النيتروجين يسبب الرغبة الشديدة فى تناول الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الإفراط فى تناول الكربوهيدرات غير الصحية مثل الأرز الأبيض والمكرونة والخبز نتيجة لعدة عوامل منها نقص مستويات النيتروجين فى الجسم، وقد يكون سببه أيضًا قلة النوم وعدم تناول ما يكفى من البروتين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

قد يشير النهم فى تناول الكربوهيدرات إلى نقص فى مستويات النيتروجين بالجسم، وهو ضرورى لتخليق الأحماض الأمينية، والتى هى اللبنات الأساسية للبروتين، كما أنه يدخل فى تصنيع معظم النواقل العصبية فى الجهاز العصبى.

وقد وجدت دراسة نشرت فى المجلة البريطانية للتغذية أن نقص النيتروجين يؤدى إلى زيادة تناول الكربوهيدرات، ولمعالجة الرغبة الشديدة فى تناول الكربوهيدرات، تأكد من تناول ما يكفى من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات.

يمكنك أيضًا إزالة الأطعمة المصنعة تمامًا من نظامك الغذائى حتى لو لفترة قصيرة، مع تجنب استخدام المكونات التى تحتوى على الكربوهيدرات البسيطة والسكر المكرر.

من المهم، إجراء تعديلات على نمط الحياة للتقليل من الرغبة بتناول الكربوهيدرات، مثل النوم بشكل كاف، حيث أن قلة النوم تسبب التوتر وهو ما قد يدفع الجسم لتناول أطعمة غير صحية، ولتقليل مستويات التوتر لديك أيضًا حاول ممارسة الأكل اليقظ، والنشاط البدنى بانتظام.