شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات منزلية تمد الجسم بالنشاط والطاقة.. اشربها قبل التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم قبل الخضوع للتمارين الرياضية إلى الطاقة اللازمة له للعمل بكفاءة أثناء التمرين المكثف، وتعتبر المشروبات الطبيعية الغنية بالبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مهمة لتعافى العضلات وتجب حدوث تشنج لها.



أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية – القصر العينى، أنه على الرغم من توافر الكثير من مشروبات التي يمكن تناولها قبل التمرين، إلا أنه يمكن في المنزل وبطرق بسيطة صنع مشروب الطاقة الخاص بك قبل التمرين والتي تمحنك دفعة من الطاقة ومنع تقلصات العضلات.

عصير الموز واللوز

أشار الطبيب إلى أن الموز غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على منع تشنجات العضلات، كما يوفر اللوز الدهون الصحية والبروتين، بينما يوفر العسل دفعة طبيعية من الطاقة، يمكن تناول هذا المشروب مع رشة من القرفة قبل التمرين بـ 30 دقيقة .

عصير الخضراوات الخضراء

يمكن صنع العصير الأخضر باستخدام السبانخ والخيار فهى مصادر ممتازة للترطيب والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم، والتي تمنع تشنجات العضلات، مع إضافة التفاح الأخضر وبذور الشيا الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في تعافي العضلات.

عصير التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تعافي العضلات، مع إضافة شرائح من البنجر مع إضافة الزبادي اليوناني الغنى بالبروتين مع ملعقة من العسل لتحلية طبيعية وزيادة في الطاقة.

مشروب ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مصدر طبيعي للشوارد الكهربائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تمنع تشنجات العضلات والجفاف، يمكن معه إضافة عصير البرتقال فيتامين C والسكريات الطبيعية اللازمة للحصول على الطاقة.